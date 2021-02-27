«Вест Бромвич» с минимальным счетом победил «Брайтон»
«Вест Бромвич» победил «Брайтон» в матче 20-го тура чемпионата Англии. «Дрозды» одержали победу с минимальным счетом — 1:0.
«Вест Бромвич» набрал 17 очков, но все еще находится на предпоследнем месте в турнирной таблице.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
26-й тур
«Вест Бромвич Альбион» — «Брайтон & Хоув» — 1:0 (1:0)
Гол: Бартли, 11.
Нереализованные пенальти: Гросс, 19 (перекладина), Уэлбек, 76 (штанга)
«Вест Бромвич Альбион»: Джонстон, Бартли, Таунсенд, Мэйтланд-Найлс, Ферлонг, О`Ши, Окай Йокушлу, Галлахер, Филлипс (Диангана, 72), Перейра (Иванович, 79), Диань (Робсон-Кану, 83).
«Брайтон & Хоув»: Санчес, Данк, Фелтман, Берн, Уайт (Модер, 84), Гросс, Биссума, Макаллистер (Лаллана, 46), Мопей, Троссар, Конноли (Уэлбек, 61).
Судья: Мэйсон (Англия).
27 февраля. Вест Бромвич. Стадион «Хоторнс».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2020-2021/
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