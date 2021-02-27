Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Вест Бромвич» с минимальным счетом победил «Брайтон»

19:54
Теги:

«Вест Бромвич» победил «Брайтон» в матче 20-го тура чемпионата Англии. «Дрозды» одержали победу с минимальным счетом — 1:0.

«Вест Бромвич» набрал 17 очков, но все еще находится на предпоследнем месте в турнирной таблице.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

26-й тур

«Вест Бромвич Альбион» — «Брайтон & Хоув» — 1:0 (1:0)

Гол: Бартли, 11.

Нереализованные пенальти: Гросс, 19 (перекладина), Уэлбек, 76 (штанга)

«Вест Бромвич Альбион»: Джонстон, Бартли, Таунсенд, Мэйтланд-Найлс, Ферлонг, О`Ши, Окай Йокушлу, Галлахер, Филлипс (Диангана, 72), Перейра (Иванович, 79), Диань (Робсон-Кану, 83).

«Брайтон & Хоув»: Санчес, Данк, Фелтман, Берн, Уайт (Модер, 84), Гросс, Биссума, Макаллистер (Лаллана, 46), Мопей, Троссар, Конноли (Уэлбек, 61).

Судья: Мэйсон (Англия).

27 февраля. Вест Бромвич. Стадион «Хоторнс».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2020-2021/

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир