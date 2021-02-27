Робертсон прокомментировал ситуацию «Ливерпуля» с травмами
Левый защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон расстроен количеством травм в команде в нынешнем сезоне.
«Назовите мне хоть одну команду в мировом футболе, которая смогла бы использовать 18 разных связок центральных защитников за сезон. Ни одна команда не справилась бы с этим, ни одна», — приводит слова Роберстона Sky Sports.
У «Ливерпуля» травмированы Вирджил ван Дейк, Джо Гомес, Жоэл Матип, Фабиньо и Джордан Хендерсон. Все эти футболисты выходили на позиции центрального защитника в нынешнем сезоне.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю