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Робертсон прокомментировал ситуацию «Ливерпуля» с травмами

22:57
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Левый защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон расстроен количеством травм в команде в нынешнем сезоне.

«Назовите мне хоть одну команду в мировом футболе, которая смогла бы использовать 18 разных связок центральных защитников за сезон. Ни одна команда не справилась бы с этим, ни одна», — приводит слова Роберстона Sky Sports.

У «Ливерпуля» травмированы Вирджил ван Дейк, Джо Гомес, Жоэл Матип, Фабиньо и Джордан Хендерсон. Все эти футболисты выходили на позиции центрального защитника в нынешнем сезоне.

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