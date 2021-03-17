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Ли Бойер назначен главным тренером «Бирмингема»

08:36
Ли Бойер. Фото Twitter
Ли Бойер. Фото Twitter
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Бывший английский футболист Ли Бойер 16 марта стал главным тренером «Бирмингема», сообщает официальный сайт клуба.

44-летний наставник сменил на этой должности Айтора Каранку, который был уволен 14 марта. Соглашение подписано до лета 2023 года.

По состоянию на 17 марта, бирмингемцы занимают 21-е место в чемпионшипе, лишь на три очка впереди от зоны вылета.

Последним местом работы Бойера был «Чарльтон», откуда он был уволен 15 марта. В качестве игрока Бойер два сезона провел в составе бирмингемцев.

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