Ли Бойер назначен главным тренером «Бирмингема»

Бывший английский футболист Ли Бойер 16 марта стал главным тренером «Бирмингема», сообщает официальный сайт клуба.

44-летний наставник сменил на этой должности Айтора Каранку, который был уволен 14 марта. Соглашение подписано до лета 2023 года.

По состоянию на 17 марта, бирмингемцы занимают 21-е место в чемпионшипе, лишь на три очка впереди от зоны вылета.

Последним местом работы Бойера был «Чарльтон», откуда он был уволен 15 марта. В качестве игрока Бойер два сезона провел в составе бирмингемцев.