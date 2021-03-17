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«Челси» начал переговоры с Рюдигером о продлении контракта

17:24
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Защитник «Челси» Антонио Рюдигер может продлить контракт с клубом. Стороны уже начали обсуждать условия нового соглашения, пишет в Twitter журналист Николо Скира 17 марта.

Руководство клуба хочет продлить соглашение с 28-летним немцем до старта чемпионата Европы-2020. Контракт игрока истекает летом 2022 года.

В текущем сезоне Рюдигер провел 20 матчей за «Челси» и не отличился результативными действиями.

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