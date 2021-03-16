Тухель поддержал Кепу после невызова в сборную Испании

Главный тренер «Челси» Томас Тухель поддержал вратаря «синих» Кепу Аррисабалагу после того, как футболист не был вызван в сборную Испании.

«Это печальные новости для Кепы. Это очевидно, но он силен. Кепа — наш футболист и эти новости не повлияют на него. Мы работаем вместе, доверяем ему и продолжим это делать. Его личная задача — попасть в сборную. Ему было бы легче, если бы он играл регулярно, но тут речь уже не о его целях, а о «Челси». Менди сейчас первый номер, а Кепа — его конкурент, который должен находиться в боевой готовности, что он сейчас и делает», — приводит Goal слова Тухеля.

В сезоне-2020/21 Кепа провел 8 матчей за «Челси» и пропустил 8 мячей.