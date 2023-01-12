Полузащитник «Ньюкасла» Жоэлинтон задержан за вождение в нетрезвом состоянии

Полузащитник «Ньюкасла» Жоэлинтон задержан за вождение автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщает BBC.

Сотрудники правоохранительных органов остановили автомобиль и задержали 26-летнего бразильца в 1.20 по местному времени. Суд, на котором игроку изберут меру пресечения, назначен 26 января.

В этом сезоне Жоэлинтон провел за «сорок» 21 матч, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.