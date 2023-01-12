Судья по делу Менди об изнасилованиях готов принять вердикт большинства присяжных

Судья Стивен Эверетт по делу игрока «Манчестер Сити» Бенжамена Менди готов принять решение большинства присяжных, сообщает Yahoo.

По информации источника, Эверетт заявил, что он может принять вердикт, с которым согласится, по крайней мере, 10 из 11 присяжных, не требуя единогласного мнения.

Присяжные, один из которых был уволен ранее по медицинским показаниям, в составе семи мужчин и четырех женщин, впервые рассмотрели вердикт 5 декабря.

Менди и еще один обвиняемый находятся под судом из-за многочисленных обвинений в изнасиловании и других сексуальных преступлениях против ряда молодых женщин.

28-летний француз присоединился к «Манчестер Сити» в 2017 году и провел за английский клуб 75 матче, забил два мяча и отдал 14 результативных передач.