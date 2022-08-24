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Сегодня, 05:09

«Лестер» перевел Фофана в молодежную команду. «Челси» хочет купить защитника

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Лестера» Уэсли Фофана будет играть и тренироваться теперь с молодежной командой, сообщает The Athletic. Сделано это было в связи с пропусками тренировок на прошлой неделе.

Ранее сообщалось, что «Лестер» не против продать Фофана и просит у «Челси» 95 миллионов евро.

В прошлом сезоне француз забил 1 гол в 12 матчах за «Лестер». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.

Футбол
ФК Лестер
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28.08 18:30
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