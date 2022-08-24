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Сегодня, 08:11

«Челси» отказался от покупки защитника «Лестера» Фофана

Руслан Минаев
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«Челси» вышел из переговоров по переходу защитника «Лестера» Уэсли Фофана, сообщает The Sun.

Лондонцы отказались от дальнейшей сделки, после того как «лисы» отклонили третье предложение по переходу 21-летнего француза.

Ранее «Лестер» просил за Фофана 95 миллионов евро.

В прошлом сезоне француз забил 1 гол в 12 матчах за «Лестер». Портал Transfermarkt оценивает игрока в 40 миллионов евро.

ФК Лестер
ФК Челси
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 - : -
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Кевин Де Брейне

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