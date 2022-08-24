«Челси» отказался от покупки защитника «Лестера» Фофана

«Челси» вышел из переговоров по переходу защитника «Лестера» Уэсли Фофана, сообщает The Sun.

Лондонцы отказались от дальнейшей сделки, после того как «лисы» отклонили третье предложение по переходу 21-летнего француза.

Ранее «Лестер» просил за Фофана 95 миллионов евро.

В прошлом сезоне француз забил 1 гол в 12 матчах за «Лестер». Портал Transfermarkt оценивает игрока в 40 миллионов евро.