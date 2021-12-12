«Лестер» разгромил «Ньюкасл»
«Лестер» в матче 16-го тура чемпионата Англии на своем поле разгромил «Ньюкасл» со счетом 4:0. Голы забили Юри Тилеманс (дубль), Патсон Дака и Джеймс Мэдисон.
«Лестер» поднялся на восьмое место в турнирной таблице. «Ньюкасл» — 19-й.
В другом матче тура «Бернли» и «Вест Хэм» сыграли вничью.
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