«Челси» может подписать защитника «Торино» Бремера
«Челси» интересуется защитником «Торино» Бремером, сообщает The Sun.
По информации источника, лондонский клуб рассматривает кандидатуру 24-летнего бразильца на случай, если в команде не удастся сохранить Андреаса Кристенсена, Антонио Рюдигера или Сезара Аспиликуэту, чьи контракты действуют до конца июля 2022 года. Ранее сообщалось, что Бремером также интересуются «Тоттенхэм», «Наполи» и «Интер».
В сезоне-2021/22 Бремер провел 15 матчей за «Торино», на его счету 2 гола и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.
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Дополнительная информация:
https://www.thesun.co.uk/sport/17013420/chelsea-gleison-bremer-transfer-torino/
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