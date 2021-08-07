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«Лестер» обыграл «Манчестер Сити» в матче за Суперкубок Англии

21:08
Джейми Варди. Фото ФК «Лестер»
Джейми Варди. Фото ФК «Лестер»
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В матче за Суперкубок Англии «Лестер» победил «Манчестер Сити» (1:0).

Единственный мяч с пенальти на 89-й минуте забил Келечи Ихеаначо.

В прошлом сезоне «Лестер» стал победителем Кубка Англии. Команда выиграла Суперкубок во второй раз в своей истории. Впервые ей это удалось в 1971 году.

Суперкубок Англии

«Лестер» — «Манчестер Сити» — 1:0 (0:0)

Гол: Ихеаначо, 89 — с пенальти.

«Лестер»: Шмейхель, Бертранд (Томас, 78), Рикарду Перейра, Чаглар Сеюнджю, Тилеманс (Олбрайтон, 71), Амарти, Ндиди, Барнс (Ихеаначо, 79), Мэддисон (Сумаре, 71), Варди (Дьюсбери-Холл, 71), Перес (Дака, 71).

«Манчестер Сити»: Стеффен, Аке, Менди, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Фернандинью, Гюндоган (Эрнандес, 65), Палмер (Бернарду Силва, 74), Махрез, Торрес (Найт, 74), Эдози (Грилиш, 65).

Предупреждения: Бертранд, 50. Фернандинью, 88. Рубен Диаш, 88.

Судья: Тирни (Англия).

7 августа. Лондон. Стадион «Уэмбли».

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Евгений Петров все материалы автора

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