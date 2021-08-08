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Роджерс о победе «Лестера» в Суперкубке Англии: «Прессингуя «Ман Сити», надо действовать со знанием дела»

02:22
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Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс прокомментировал победу в Суперкубке Англии над «Манчестер Сити» (1:0).

«У нас были хорошие ощущения перед игрой, и мы хотели перенести их в матч, сохранить их. К счастью, это удалось. Прессингуя «Манчестер Сити», надо действовать со знанием дела, потому что он очень хорош. А у нас есть менталитет андердога: когда мы без мяча, мы понимаем, что должны много бороться и бегать, чтобы вернуть его. Но когда мы с мячом, то звезды должны показать свое мастерство. Думаю, игрокам это удалось», — приводит слова Роджерса BBC.

В прошлом сезоне «Лестер» стал победителем Кубка Англии. Команда выиграла Суперкубок во второй раз в своей истории. Впервые ей это удалось в 1971 году.

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Сергей Разин все материалы автора

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