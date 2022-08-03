«Лестер» хочет получить за Мэддисона 70 миллионов евро

«Лестер» отклонил второе предложение «Ньюкасла» по полузащитнику Джеймсу Мэддисону. Как сообщает Sky Sports, «сороки» были готовы заплатить 48 миллионов евро за 25-летнего англичанина.

По информации источника, «Лестер» хочет получить за своего игрока около 70 миллионов евро.

Действующий контракт хавбека рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

Мэддисон выступает за «Лестер» с июля 2018 года. В прошлом сезоне полузащитник забил 18 голов и сделал 12 результативных передач в 53 матчах за «Лестер» во всех турнирах.