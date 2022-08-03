«Лестер» хочет получить за Мэддисона 70 миллионов евро
«Лестер» отклонил второе предложение «Ньюкасла» по полузащитнику Джеймсу Мэддисону. Как сообщает Sky Sports, «сороки» были готовы заплатить 48 миллионов евро за 25-летнего англичанина.
По информации источника, «Лестер» хочет получить за своего игрока около 70 миллионов евро.
Действующий контракт хавбека рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.
Мэддисон выступает за «Лестер» с июля 2018 года. В прошлом сезоне полузащитник забил 18 голов и сделал 12 результативных передач в 53 матчах за «Лестер» во всех турнирах.
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|Ливерпуль
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|0
|0
|0-0
|0
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3
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|МЮ
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|0
|0
|0-0
|0
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7
|Вест Хэм
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Лестер
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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9
|Брайтон
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|0
|0
|0-0
|0
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10
|Вулверхэмптон
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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11
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Пэлас
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Фулхэм
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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19
|Борнмут
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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20
|Нот. Форест
|0
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|0
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|0-0
|0
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|5.08
|22:00
|
Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
|
Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
|
Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
|
Лестер – Брентфорд
|- : -
|7.08
|16:00
|
МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
|
Вест Хэм – Ман. Сити
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