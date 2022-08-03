Хендерсон: «После Евро мне сказали, что я буду первым номером в «МЮ», но не выполнили это»

Вратарь Дин Хендерсон прокомментировал свой переход из «Манчестер Юнайтед» в «Ноттингем Форест» на правах аренды. 25-летний англичанин выразил недовольство своим игровым временем в манкунианском клубе.

«Честно говоря, это, наверное, был самый тяжелый год в моей карьере, — приводит слова Хендерсона Talksport. — Это было так тяжело, и я очень счастлив, что это закончилось. Я очень воодушевлен тем, что перешел в «Ноттингем Форест», и готов начать сезон. После Евро мне сказали, что я буду первым номером в «МЮ», но не выполнили это. Это было разочарованием, потому что прошлым летом я отказался от нескольких аренд, и клуб тоже не хотел меня отпускать. Год сидеть на скамейке — это преступление в моем возрасте».

По словам вратаря, он с нетерпением ждет начала нового сезона.

«Я сказал руководству «Манчестер Юнайтед», что мне нужно играть в футбол и чтобы меня отпустили, и я уже почти ушел, когда к клубу присоединился Эрик тен Хаг. С тех пор я с ним не разговаривал. Вы могли заметить, что я не давал интервью два года. Это очевидно, не так ли? Я просто держал себя в руках, я как бы смягчился в том смысле, что мне не нужно ничего говорить, я просто шел и в конечном итоге делал свою работу», — сказал он.

Арендное соглашение Хендерсона с «Ноттингем Форест» рассчитано до 30 июня 2023 года и не включает в себя опцию выкупа.

В прошедшем сезоне вратарь провел 3 матча за «Манчестер Юнайтед», в которых пропустил 3 мяча.