Хендерсон: «После Евро мне сказали, что я буду первым номером в «МЮ», но не выполнили это»
Вратарь Дин Хендерсон прокомментировал свой переход из «Манчестер Юнайтед» в «Ноттингем Форест» на правах аренды. 25-летний англичанин выразил недовольство своим игровым временем в манкунианском клубе.
«Честно говоря, это, наверное, был самый тяжелый год в моей карьере, — приводит слова Хендерсона Talksport. — Это было так тяжело, и я очень счастлив, что это закончилось. Я очень воодушевлен тем, что перешел в «Ноттингем Форест», и готов начать сезон. После Евро мне сказали, что я буду первым номером в «МЮ», но не выполнили это. Это было разочарованием, потому что прошлым летом я отказался от нескольких аренд, и клуб тоже не хотел меня отпускать. Год сидеть на скамейке — это преступление в моем возрасте».
По словам вратаря, он с нетерпением ждет начала нового сезона.
«Я сказал руководству «Манчестер Юнайтед», что мне нужно играть в футбол и чтобы меня отпустили, и я уже почти ушел, когда к клубу присоединился Эрик тен Хаг. С тех пор я с ним не разговаривал. Вы могли заметить, что я не давал интервью два года. Это очевидно, не так ли? Я просто держал себя в руках, я как бы смягчился в том смысле, что мне не нужно ничего говорить, я просто шел и в конечном итоге делал свою работу», — сказал он.
Арендное соглашение Хендерсона с «Ноттингем Форест» рассчитано до 30 июня 2023 года и не включает в себя опцию выкупа.
В прошедшем сезоне вратарь провел 3 матча за «Манчестер Юнайтед», в которых пропустил 3 мяча.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|5.08
|22:00
|
Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
|
Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
|
Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
|
Лестер – Брентфорд
|- : -
|7.08
|16:00
|
МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
|
Вест Хэм – Ман. Сити
|- : -