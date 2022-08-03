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Сегодня, 07:14

«Челси» предложил «Брайтону» более 50 миллионов фунтов за Кукурелью

Карен Саркисян
Корреспондент
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«Челси» предложил более 50 миллионов фунтов за защитника «Брайтона» Марка Кукурелью, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, «чайки» пока не дали официального ответа на предложение лондонского клуба.

Отмечается, что в ходе переговоров между клубами также обсуждался переход защитника Леви Колуилла в «Брайтон».

При этом если стороны договорятся, то сделка по 19-летнему англичанину будет оформлена как отдельный трансфер.

В прошедшем сезоне 24-летний испанец забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи в 39 матчах за «Брайтон» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

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