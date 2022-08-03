«Челси» предложил «Брайтону» более 50 миллионов фунтов за Кукурелью
«Челси» предложил более 50 миллионов фунтов за защитника «Брайтона» Марка Кукурелью, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, «чайки» пока не дали официального ответа на предложение лондонского клуба.
Отмечается, что в ходе переговоров между клубами также обсуждался переход защитника Леви Колуилла в «Брайтон».
При этом если стороны договорятся, то сделка по 19-летнему англичанину будет оформлена как отдельный трансфер.
В прошедшем сезоне 24-летний испанец забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи в 39 матчах за «Брайтон» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
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|Ливерпуль
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|0
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3
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
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|0
|
5
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|0
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|0
|0
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6
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|
7
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|
8
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|
9
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|0
|
10
|Вулверхэмптон
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11
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|
12
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|0
|0
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|0
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|0
|
13
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Борнмут
|0
|0
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|0-0
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20
|Нот. Форест
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|5.08
|22:00
|
Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
|
Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
|
Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
|
Лестер – Брентфорд
|- : -
|7.08
|16:00
|
МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
|
Вест Хэм – Ман. Сити
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