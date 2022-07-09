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Сегодня, 07:34

Беллами назначен помощником Компани в «Бернли»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Новый главный тренер «Бернли» Венсан Компани сформировал свой тренерский штаб.

Ассистентом 36-летнего бельгийца будет Крейг Беллами, бывший нападающий «Ливерпуля» и «Манчестер Сити». Ранее они вместе тренировали в «Андерлехте».

Также к штабу Компани в «Бернли» присоединятся тренер вратарей Йелле тен Роувелаар, тренеры первой команды Брэм Гирс и Флорибер Нгалула, а также Ричард Бредис, который станет ведущим аналитиком по результативности и тренером по стандартным положениям.

«Я работал с ними всеми раньше и знаю, какие качества и опыт они привнесут в клуб. У нас уже есть отличная группа сотрудников в клубе, и все вместе мы рады работать вместе, готовясь к новому сезону», — отметил Компани.

Напомним, по итогам прошлого сезона «Бернли» вылетел из АПЛ.

Венсан Компани
Футбол
ФК Бернли
Крейг Беллами
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