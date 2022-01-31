Роналду, Погба, Рэшфорд и Де Хеа отписались от Гринвуда в Instagram после обвинений в насилии

Многие игроки «Манчестер Юнайтед» отписались в Instagram от полузащитника Мэйсона Гринвуда после того, как его арестовали по обвинениям в домашнем насилии, сообщает Daily Mail.

На страницу хавбека больше не подписаны Криштиану Роналду, Давид Де Хеа, Поль Погба, Маркус Рэшфорд, Эдинсон Кавани, Фред и Джесси Лингард.

30 января полиция арестовала форварда «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда.

Ранее девушка игрока обвинила футболиста в том, что он ее бил и насиловал. Она продемонстрировала в соцсетях доказательства избиения. Позже ее отец сообщил, что телефон девушки был взломан.