Лэмпард считает, что Пулишич может стать важным игроком «Челси»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард считает, что его команда могла спасти игру против «Ливерпуля» в 37-м туре чемпионата Англии (3:5). Также он оценил игру Кристиана Пулишича, который вышел на замени и отметился голом и голевой передачей.

— Я могу уважать качество игры с точки зрения нейтрального, но когда играешь против «Ливерпуля» и их сильных сторон... до первых двух голов, думал, что мы чувствовали себя комфортно, — цитирует BBC Лэмпарда. — Мы отреагировали и могли вернуться в игру. При счете 4:3 мы выглядели как те, кто получил цель. Думаю, что мы могли бы изменить игру... мы были не так далеко от этого сегодня.

У Пулишича высокий уровень. Он не мог играть против «Юнайтед» из-за травмы. Он становится сильнее и собирается стать для нас важным игроком.