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Лэмпард отказался возглавлять «Кристал Пэлас»

09:25
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Фрэнк Лэмпард отказался возглавлять «Кристал Пэлас», сообщает Football Insider.

По информации источника, 42-летний англичанин предполагает, что «орлов» ожидает крупная перестройка команды, которая может привести к вылету из АПЛ в следующем сезоне. Лэмпард сообщил «Кристал Пэлас», что не хочет претендовать на место главного тренера клуба.

Последним клубом Лэмпарда был «Челси», он был уволен из команды в январе 2021 года.

Главным тренером «Кристал Пэлас» является Рой Ходжсон. 73-летний специалист покинет клуб по окончании сезона-2020/21 и завершит тренерскую карьеру.

Дополнительная информация:

https://www.footballinsider247.com/sources-lampard-sensationally-pulls-out-of-race-to-be-crystal-palace-manager/

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