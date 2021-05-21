Фрэнк Лэмпард отказался возглавлять «Кристал Пэлас», сообщает Football Insider.

По информации источника, 42-летний англичанин предполагает, что «орлов» ожидает крупная перестройка команды, которая может привести к вылету из АПЛ в следующем сезоне. Лэмпард сообщил «Кристал Пэлас», что не хочет претендовать на место главного тренера клуба.

Последним клубом Лэмпарда был «Челси», он был уволен из команды в январе 2021 года.

Главным тренером «Кристал Пэлас» является Рой Ходжсон. 73-летний специалист покинет клуб по окончании сезона-2020/21 и завершит тренерскую карьеру.