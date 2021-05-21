Адама Траоре близок к продлению контракта с «Вулверхэмптоном»
08:13
Нападающий «Вулверхэмптона» Адама Траоре готов продлить контракт с клубом, сообщает Goal.
По информации источника, 25-летний испанец подпишет новое долгосрочное соглашение с «волками», несмотря на интерес «Ливерпуля», «Манчестер Сити» и «Барселоны». Нынешний контракт игрока действует до конца июня 2023 года.
В сезоне-2020/21 Траоре провел 40 матчей за «Вулверхэмптон», на его счету 3 гола и 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 31,5 миллиона фунтов.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/traore-set-to-end-liverpool-barcelona-transfer-speculation/8rif4rv2p5i41ktonvz73y9ek
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