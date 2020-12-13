Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард подвел итоги матча 12-го тура чемпионата Англии против «Эвертона» (0:1).

«Не самое лучшее выступление. Первые 20 минут были ключевыми, я знал, что это произойдет. Мы дважды попали в каркас ворот, но для нашего уровня этого недостаточно. Ребята расстроены, потому что мы хорошо двигались. Не думаю, что Менди был виноват в пропущенном мяче, я возьму это на себя.

Люди говорят о том, что у нас лучший состав в лиге, но это просто смешно. Посмотрите на команды, выигравшие титул последние 3-4 года — там есть нападающие, забившие 30-40 голов, а также победители Лиги чемпионов», — приводит слова Лэмпарда BBC Sport.