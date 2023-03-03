Кулибали: «Поттеру неважно, стоишь ли ты 20 миллионов или 100»

Защитник «Челси» Калиду Кулибали рассказал, что думает о главном тренере лондонцев Грэме Поттере. Футболист назвал специялиста отличным тренером.

«Поттер со всеми общается. Он говорит с командой на равных. Ему неважно, стоишь ли ты 20 миллионов или 100. Это признак отличного тренера», — цитирует Кулибали Sun Sport.

Кулибали перешел в «Челси» из «Наполи» за 38 миллионов евро летом 2022 года. В этом сезоне на его счету один гол в АПЛ.