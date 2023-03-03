Тен Хаг о матче с «Ливерпулем»: «Атмосфера на стадионе будет враждебной к «МЮ», но нам это нравится»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился ожиданиями от матча 26-го тура АПЛ с «Ливерпулем».

«Думаю, что у нас будут игроки, которые вернутся против «Ливерпуля». Ожидаем возвращения Люка Шоу. Санчо был болен, но мы должны подождать и посмотреть. Я думаю, что он тоже может быть доступен. С нетерпением жду матча с «Ливерпулем», атмосфера на стадионе будет отличной. Она будет враждебной по отношению к нам, но нам это нравится», — приводит слова тен Хага utdreport.

Матч «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» пройдет в воскресенье, 5 марта. Начало — в 19.30 мск.