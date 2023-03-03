Пол Мерсон поделился ожиданиями от матча «МЮ» с «Ливерпулем»

Бывший игрок «Арсенала» Пол Мерсон считает, что «Манчестер Юнайтед» сохранит чемпионские амбиции, если в ближайшем матче обыграет «Ливерпуль».

«Если «Манчестер Юнайтед» обыграет «Ливерпуль», команда останется в чемпионской гонке. Для «Ливерпуля» эта победа тоже будет важнейшей, ведь тогда команда приблизится к четвертому месту», — цитирует Мерсона Sky Sports.

Матч «Ливерпуль» — «МЮ» состоится 5 марта. Начало — в 19.30 мск.