Кулибали оценил состояние «Челси» после поражения от «Тоттенхэма»

Защитник «Челси» Калиду Кулибали поделился мнением о поражении команды от «Тоттенхэма» (0:2) в АПЛ.

«Мы очень огорчены. Мы подошли с желанием победить. Мы знали, что это будет сложный матч, это дерби Лондона, мы понимали, что «Тоттенхэм» начнет матч большими силами, гонимый домашними трибунами.

Нам сейчас все тяжело. Игроки, болельщики, мы все должны держаться вместе. Мы будем очень усердно работать, чтобы выйти из этой ситуации», — цитирует Кулибали официальный сайт «Челси».

Сообщалось, что главный тренер «синих» Грэм Поттер в ближайшее время может быть уволен из-за неудовлетворительных результатов команды.

«Челси» занимает 10 место в турнирной таблице АПЛ в текущем сезоне, набрав 31 очко после 24 матчей.