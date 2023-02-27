Кулибали оценил состояние «Челси» после поражения от «Тоттенхэма»
Защитник «Челси» Калиду Кулибали поделился мнением о поражении команды от «Тоттенхэма» (0:2) в АПЛ.
«Мы очень огорчены. Мы подошли с желанием победить. Мы знали, что это будет сложный матч, это дерби Лондона, мы понимали, что «Тоттенхэм» начнет матч большими силами, гонимый домашними трибунами.
Нам сейчас все тяжело. Игроки, болельщики, мы все должны держаться вместе. Мы будем очень усердно работать, чтобы выйти из этой ситуации», — цитирует Кулибали официальный сайт «Челси».
Сообщалось, что главный тренер «синих» Грэм Поттер в ближайшее время может быть уволен из-за неудовлетворительных результатов команды.
«Челси» занимает 10 место в турнирной таблице АПЛ в текущем сезоне, набрав 31 очко после 24 матчей.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|24
|18
|3
|3
|52-23
|57
|
2
|Ман. Сити
|25
|17
|4
|4
|64-25
|55
|
3
|МЮ
|24
|15
|4
|5
|41-28
|49
|
4
|Тоттенхэм
|25
|14
|3
|8
|46-35
|45
|
5
|Ньюкасл
|23
|10
|11
|2
|35-15
|41
|
6
|Фулхэм
|25
|11
|6
|8
|36-31
|39
|
7
|Ливерпуль
|23
|10
|6
|7
|38-28
|36
|
8
|Брайтон
|22
|10
|5
|7
|39-29
|35
|
9
|Брентфорд
|23
|8
|11
|4
|37-30
|35
|
10
|Челси
|24
|8
|7
|9
|23-25
|31
|
11
|Астон Вилла
|24
|9
|4
|11
|30-38
|31
|
12
|Кр. Пэлас
|24
|6
|9
|9
|21-31
|27
|
13
|Нот. Форест
|24
|6
|7
|11
|18-42
|25
|
14
|Лестер
|24
|7
|3
|14
|36-42
|24
|
15
|Вулверхэмптон
|24
|6
|6
|12
|18-33
|24
|
16
|Вест Хэм
|24
|6
|5
|13
|23-29
|23
|
17
|Лидс
|24
|5
|7
|12
|29-39
|22
|
18
|Эвертон
|24
|5
|6
|13
|17-32
|21
|
19
|Борнмут
|24
|5
|6
|13
|22-48
|21
|
20
|Саутгемптон
|24
|5
|3
|16
|19-41
|18
|24.02
|23:00
|
Фулхэм – Вулверхэмптон
|1 : 1
|25.02
|15:30
|
Ньюкасл – Брайтон
|- : -
|25.02
|18:00
|
Эвертон – Астон Вилла
|0 : 2
|25.02
|18:00
|
Лидс – Саутгемптон
|1 : 0
|25.02
|18:00
|
Лестер – Арсенал
|0 : 1
|25.02
|18:00
|
Вест Хэм – Нот. Форест
|4 : 0
|25.02
|20:30
|
Борнмут – Ман. Сити
|1 : 4
|25.02
|22:45
|
Кр. Пэлас – Ливерпуль
|0 : 0
|26.02
|16:30
|
Тоттенхэм – Челси
|2 : 0
|5.04
|22:00
|
МЮ – Брентфорд
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|27
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|18
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|14
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|12
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|8
|
|
Кристиан Эриксен
Манчестер Юнайтед
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|17
|1
|5
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|22
|1
|5
|
|
Тайрик Митчелл
Кристал Пэлас
|22
|1
|4