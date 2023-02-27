Болельщик «Тоттенхэма» арестован по подозрению в гомофобных кричалках на матче с «Челси»

Болельщик «Тоттенхэма» арестован после игры 25-го тура АПЛ с «Челси» (2:0).

Как сообщает Daily Mail, фаната «шпор» подозревают в гомофобных кричалках во время игры. Выкрики доносились из сектора фанатов «Тоттенхэма» до начала матча и после того, как отменили красную карточку хавбека «Челси» Хакима Зиеша перед перерывом.

«Мы можем подтвердить, что один человек был арестован за использование гомофобных выражений. В «Тоттенхэме» нет места дискриминации», — говорится в заявлении клуба.

Столичная полиция сообщила, что во время матча было произведено в общей сложности шесть арестов, среди которых один за нападение/гомофобное оскорбление в адрес стюарда.

«Челси» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 31 очко в 24 матчах. «Тоттенхэм» располагается на четвертом месте с 45 очками.