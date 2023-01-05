Кристиан Фукс объявил о завершении карьеры

Чемпион Англии в составе «Лестера» Кристиан Фукс объявил о завершении карьеры футболиста.

Последним его клубом был «Шарлотт» из МЛС, за который 36-летний защитник играл с лета 2021 года.

«Это было невероятное путешествие для меня и моей семьи. Мы не только праздновали большие успехи на протяжении многих лет, но и смогли поучиться у удивительных людей во время этого путешествия. Я благодарен за всю поддержку, которую я получал на протяжении своей карьеры от представителей клубов, моих партнеров и болельщиков. Я с широкой улыбкой оглядываюсь назад на те особые моменты, которыми буду дорожить всю оставшуюся жизнь», — приводит слова Фукса сайт клуба МЛС.

Он провел 19 сезонов за 7 клубов на профессиональном уровне. Фукс выступал за «Винер Нойштадт», «Маттерсбург», «Бохум», «Майнц», «Шальке», «Лестер» и «Шарлотт». В 2016 году он стал чемпионом Англии в составе «Лестера», а также с командой выигрывал Кубок Англии (2020/21).

Всего в клубной карьере австриец провел 577 матчей, забив 37 голов и отдав 83 результативные передачи. Он также 78 раз сыграл за сборную Австрии и записал на свой счет один гол.