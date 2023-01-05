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Сегодня, 18:46

Де Брейне: «Уход из «Челси» — лучшее решение. Там не было шансов»

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне высказался о своем уходе из «Челси» в 2014 году.

Бельгийский хавбек выступал за синих с 2012 по 2014 год, отправлялся в аренду в «Генк» и «Вердер», после чего перешел в «Вольфсбург». С 2015 года де Брейне является игроком «Манчестер Сити».

«Я решил уйти из «Челси», так как чувствовал, что у меня нет шансов. Я не видел возможностей для получения игрового времени в этом клубе. Уход из «Челси» — лучшее решение для меня. Мне нужно было начать с нуля в другой команде, чтобы стать лучше. Потом все пошло быстро. Даже во время тяжелых моментов в составе «Челси» я не сомневался в своих способностях. Но я не мог представить, что буду играть за «Манчестер Сити» и выступлю на чемпионате мира», — приводит слова де Брейне Football Daily.

В текущем сезоне 31-летний хавбек провел за «Манчестер Сити» 22 матча, забил три гола и отдал 15 результативных передач.

Сегодня, 5 января, «горожане» сыграют в матче 19-го тура АПЛ против «Челси», начало — 23.00 мск.

Кевин де Брейне
ФК Манчестер Сити
ФК Челси
0
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И В Н П +/- О
1
 Арсенал 17 14 2 1 40-14 44
2
 Ман. Сити 16 11 3 2 44-16 36
3
 Ньюкасл 18 9 8 1 32-11 35
4
 МЮ 17 11 2 4 27-20 35
5
 Тоттенхэм 18 10 3 5 37-25 33
6
 Ливерпуль 17 8 4 5 34-22 28
7
 Фулхэм 18 8 4 6 30-27 28
8
 Брайтон 17 8 3 6 32-25 27
9
 Брентфорд 18 6 8 4 30-28 26
10
 Челси 16 7 4 5 20-18 25
11
 Кр. Пэлас 17 6 4 7 17-25 22
12
 Астон Вилла 18 6 4 8 20-26 22
13
 Лестер 18 5 2 11 26-31 17
14
 Лидс 17 4 5 8 25-31 17
15
 Нот. Форест 18 4 5 9 13-34 17
16
 Борнмут 18 4 4 10 18-39 16
17
 Эвертон 18 3 6 9 14-24 15
18
 Вест Хэм 18 4 3 11 15-24 15
19
 Вулверхэмптон 18 3 5 10 11-27 14
20
 Саутгемптон 18 3 3 12 15-33 12
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
2.01 20:30
Брентфорд – Ливерпуль
 3 : 1
3.01 22:45
Арсенал – Ньюкасл
 0 : 0
3.01 22:45
Эвертон – Брайтон
 1 : 4
3.01 22:45
Лестер – Фулхэм
 0 : 1
3.01 23:00
МЮ – Борнмут
 3 : 0
4.01 22:30
Саутгемптон – Нот. Форест
 0 : 1
4.01 22:45
Лидс – Вест Хэм
 2 : 2
4.01 23:00
Астон Вилла – Вулверхэмптон
 1 : 1
4.01 23:00
Кр. Пэлас – Тоттенхэм
 0 : 4
5.01 23:00
Челси – Ман. Сити
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 21
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 15
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 12
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 6
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 6
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 16 1 4
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 15 1 3
Диегу Коста

Диегу Коста

Вулверхэмптон Уондерерс

 9 1 2
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