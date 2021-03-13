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«Кристал Пэлас» с минимальным счетом обыграл «Вест Бромвич»

20:08
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«Кристал Пэлас» принимал «Вест Бромвич» в матче 28-го тура чемпионата Англии. Хоязева взяли верх со счетом 1:0.

Единственный гол забил полузащитник «Пэлас» Лука Миливоевич, реализовавший пенальти.

«Кристал Пэлас» набрал в 29 матчах 37 очков и с этим показателем занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Вест Бромвич», в активе которого 18 очков после 29 матчей, находится на 19-й позиции.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

28-й тур

«Кристал Пэлас» — «Вест Бромвич Альбион» — 1:0 (1:0)

Гол: Миливоевич, 37 — с пенальти.

«Кристал Пэлас»: Гуаита, Кэйхилл, ван Анхолт, Уорд, Ридевалд, Куяте, Миливоевич, Эзе (Шлупп, 74), Бентеке, Айю (Э.Таунсенд, 84), Заа.

«Вест Бромвич Альбион»: Джонстон, Бартли, К.Таунсенд, Мэйтланд-Найлс, Ферлонг, О`Ши, Окай Йокушлу, Галлахер, Филлипс (Снодграсс, 71), Перейра (Робсон-Кану, 63), Диань.

Предупреждения: Ферлонг, 36. Эзе, 53. ван Анхолт, 90+1. Кэйхилл, 90+3.

Судья: Хупер (Англия).

13 марта. Лондон. Стадион «Селхерст Парк».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2020-2021/

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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