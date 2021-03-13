«Кристал Пэлас» с минимальным счетом обыграл «Вест Бромвич»
«Кристал Пэлас» принимал «Вест Бромвич» в матче 28-го тура чемпионата Англии. Хоязева взяли верх со счетом 1:0.
Единственный гол забил полузащитник «Пэлас» Лука Миливоевич, реализовавший пенальти.
«Кристал Пэлас» набрал в 29 матчах 37 очков и с этим показателем занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Вест Бромвич», в активе которого 18 очков после 29 матчей, находится на 19-й позиции.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
28-й тур
«Кристал Пэлас» — «Вест Бромвич Альбион» — 1:0 (1:0)
Гол: Миливоевич, 37 — с пенальти.
«Кристал Пэлас»: Гуаита, Кэйхилл, ван Анхолт, Уорд, Ридевалд, Куяте, Миливоевич, Эзе (Шлупп, 74), Бентеке, Айю (Э.Таунсенд, 84), Заа.
«Вест Бромвич Альбион»: Джонстон, Бартли, К.Таунсенд, Мэйтланд-Найлс, Ферлонг, О`Ши, Окай Йокушлу, Галлахер, Филлипс (Снодграсс, 71), Перейра (Робсон-Кану, 63), Диань.
Предупреждения: Ферлонг, 36. Эзе, 53. ван Анхолт, 90+1. Кэйхилл, 90+3.
Судья: Хупер (Англия).
13 марта. Лондон. Стадион «Селхерст Парк».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2020-2021/
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