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«Эвертон» на своем поле уступил «Бернли»

22:22
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«Эвертон» потерпел поражение в матче 28-го тура чемпионата Англии. Команда на своем поле уступила «Бернли» со счетом 1:2.

«Эвертон» потерпел второе поражение подряд. Команда идет на шестом месте в турнирной таблице (46 очков).

«Бернли» набрал 33 очка и занимает 15-ю строчку в АПЛ.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

28-й тур

«Эвертон» — «Бернли» — 1:2 (1:2)

Голы: Вуд, 13 (0:1). Макнейл, 24 (0:2). Калверт-Льюин, 32 (1:2).

«Эвертон»: Пикфорд (Виржиния, 43), Динь, Кин, Холгейт (Коулман, 73), Годфри, Аллан, Андре Гомеш, Дэйвис (Кинг, 66), Ивоби, Калверт-Льюин, Ришарлисон.

«Бернли»: Поуп, Питерс, Ми, Лоутон, Тарковски, Уэствуд, Браунхил, Вуд, Гвюдмундссон (Брэйди, 66), Выдра (Родригес, 78), Макнейл.

Предупреждения: Уэствуд, 37. Лоутон, 45+2. Тарковски, 76. Поуп, 85.

Судья: Мосс (Англия).

13 марта. Ливерпуль. Стадион «Гудисон Парк».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2020-2021/

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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