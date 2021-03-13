«Эвертон» на своем поле уступил «Бернли»
«Эвертон» потерпел поражение в матче 28-го тура чемпионата Англии. Команда на своем поле уступила «Бернли» со счетом 1:2.
«Эвертон» потерпел второе поражение подряд. Команда идет на шестом месте в турнирной таблице (46 очков).
«Бернли» набрал 33 очка и занимает 15-ю строчку в АПЛ.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
28-й тур
«Эвертон» — «Бернли» — 1:2 (1:2)
Голы: Вуд, 13 (0:1). Макнейл, 24 (0:2). Калверт-Льюин, 32 (1:2).
«Эвертон»: Пикфорд (Виржиния, 43), Динь, Кин, Холгейт (Коулман, 73), Годфри, Аллан, Андре Гомеш, Дэйвис (Кинг, 66), Ивоби, Калверт-Льюин, Ришарлисон.
«Бернли»: Поуп, Питерс, Ми, Лоутон, Тарковски, Уэствуд, Браунхил, Вуд, Гвюдмундссон (Брэйди, 66), Выдра (Родригес, 78), Макнейл.
Предупреждения: Уэствуд, 37. Лоутон, 45+2. Тарковски, 76. Поуп, 85.
Судья: Мосс (Англия).
13 марта. Ливерпуль. Стадион «Гудисон Парк».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2020-2021/
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