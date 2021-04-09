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«Кристал Пэлас» предложил контракт ван Анхолту на три года

20:40
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«Галатасарай» претендует на защитника «Кристал Пэлас» Патрика ван Анхолта. Турецкий клуб предлагает 30-летнему голландцу контракт на три года, сообщает Sky Sports.

Действующий договор игрока обороны с «Кристал Пэлас» рассчитан до конца сезона. Английский клуб пока не смог договориться о продлении контракта.

В нынешнем сезоне АПЛ ван Анхолт провел 19 матчей, в которых отметился 1 результативной передачей.

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