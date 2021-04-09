Гвардьола: «Бьелса всегда будет в моем сердце»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола высказался по поводу слов наставника «Лидса» Марсело Бьелсы.

Перед матчем команд в 31-м туре АПЛ Бьелса сказал, что испанский специалист является волшебником.

«Чувствую себя странно. Марсело — самый честный человек. Он верит в то, что говорит. Он никогда ничего не говорит ради собственной репутации. Поэтому я потрясен. Все знают, насколько я восхищен им. Он очень помог мне в начале тренерской карьеры. Бьелса всегда будет в моем сердце», — цитирует Гвардиолу Sky Sports.

Завтра, 10 апреля, «Манчестер Сити» сыграет с «Лидсом» в 31-м туре чемпионата Англии. Начало — в 14.30 (мск).