Гвардьола: «Бьелса всегда будет в моем сердце»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола высказался по поводу слов наставника «Лидса» Марсело Бьелсы.
Перед матчем команд в 31-м туре АПЛ Бьелса сказал, что испанский специалист является волшебником.
«Чувствую себя странно. Марсело — самый честный человек. Он верит в то, что говорит. Он никогда ничего не говорит ради собственной репутации. Поэтому я потрясен. Все знают, насколько я восхищен им. Он очень помог мне в начале тренерской карьеры. Бьелса всегда будет в моем сердце», — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
Завтра, 10 апреля, «Манчестер Сити» сыграет с «Лидсом» в 31-м туре чемпионата Англии. Начало — в 14.30 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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