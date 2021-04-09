Сульшер рассказал, что будущее Кавани в «МЮ» пока не определено
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер сообщил, что клуб ведет переговоры с форвардом Эдисоном Кавани.
«Я поддерживаю связь с Кавани. Мы ведем открытый диалог, но он пока не уверен в том, что хочет делать в следующем сезоне. Считаю, это нормально. Год был непростой для всего футбола, поэтому нужно время, чтобы принять решение», — цитирует Сульшера Sky Sports.
Сообщалось, что по окончании сезона 34-летний уругваец, вероятно, покинет «МЮ». Им интересуется «Бока Хуниорс», которая предлагает нападающему трехлетний контракт.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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