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Сульшер рассказал, что будущее Кавани в «МЮ» пока не определено

19:57
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер сообщил, что клуб ведет переговоры с форвардом Эдисоном Кавани.

«Я поддерживаю связь с Кавани. Мы ведем открытый диалог, но он пока не уверен в том, что хочет делать в следующем сезоне. Считаю, это нормально. Год был непростой для всего футбола, поэтому нужно время, чтобы принять решение», — цитирует Сульшера Sky Sports.

Сообщалось, что по окончании сезона 34-летний уругваец, вероятно, покинет «МЮ». Им интересуется «Бока Хуниорс», которая предлагает нападающему трехлетний контракт.

Дополнительная информация:

https://www.skysports.com/

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