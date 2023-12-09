«Ливерпуль» вырвал победу в матче с «Кристал Пэлас» и вышел на первое место в АПЛ

«Ливерпуль» на выезде обыграл «Кристал Пэлас» в матче 16-го тура АПЛ — 2:1.

Первый гол в этой встрече забил нападающий хозяев Жан-Филип Матета, реализовав пенальти на 57-й минуте. На 75-й минуте его партнер по команде Джордан Айю получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Через минуту форвард красных Мохамед Салах сравнял счет. В добавленное время Харви Эллиотт увеличил преимущество гостей. Гол Луиса Диаса на 90+4-й минуте встречи не был засчитан из-за офсайда.

После этой игры «Ливерпуль» возглавил турнирную таблицу чемпионата Англии, набрав 37 очков. «Орлы» располагаются на 14-й позиции с 16 очками.