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Сегодня, 17:33

«Ливерпуль» вырвал победу в матче с «Кристал Пэлас» и вышел на первое место в АПЛ

Алина Савинова
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Игроки «Ливерпуля».
Фото Reuters

«Ливерпуль» на выезде обыграл «Кристал Пэлас» в матче 16-го тура АПЛ — 2:1.

Первый гол в этой встрече забил нападающий хозяев Жан-Филип Матета, реализовав пенальти на 57-й минуте. На 75-й минуте его партнер по команде Джордан Айю получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Через минуту форвард красных Мохамед Салах сравнял счет. В добавленное время Харви Эллиотт увеличил преимущество гостей. Гол Луиса Диаса на 90+4-й минуте встречи не был засчитан из-за офсайда.

После этой игры «Ливерпуль» возглавил турнирную таблицу чемпионата Англии, набрав 37 очков. «Орлы» располагаются на 14-й позиции с 16 очками.

Англия. Премьер-лига. 16-й тур
09 дек, 15:30. Selhurst Park (Лондон)
Кристал Пэлас
1:2
Ливерпуль

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2023-2024/
Футбол
ФК Кристал Пэлас
ФК Ливерпуль
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 16 11 4 1 36-15 37
2
 Арсенал 15 11 3 1 33-14 36
3
 Астон Вилла 15 10 2 3 34-20 32
4
 Ман. Сити 15 9 3 3 36-17 30
5
 Тоттенхэм 15 8 3 4 29-22 27
6
 МЮ 15 9 0 6 18-18 27
7
 Ньюкасл 15 8 2 5 32-17 26
8
 Брайтон 15 7 4 4 32-27 25
9
 Вест Хэм 15 7 3 5 26-25 24
10
 Челси 15 5 4 6 26-24 19
11
 Брентфорд 15 5 4 6 23-21 19
12
 Фулхэм 15 5 3 7 21-26 18
13
 Вулверхэмптон 15 5 3 7 20-25 18
14
 Кр. Пэлас 16 4 4 8 15-23 16
15
 Борнмут 15 4 4 7 18-30 16
16
 Нот. Форест 15 3 4 8 16-27 13
17
 Эвертон 15 6 2 7 18-20 10
18
 Лутон Таун 15 2 3 10 16-30 9
19
 Бернли 15 2 1 12 15-33 7
20
 Шеффилд Юн. 15 1 2 12 11-41 5
Результаты / календарь
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9.12 15:30
Кр. Пэлас – Ливерпуль
 1 : 2
9.12 18:00
Брайтон – Бернли
 - : -
9.12 18:00
МЮ – Борнмут
 - : -
9.12 18:00
Шеффилд Юн. – Брентфорд
 - : -
9.12 18:00
Вулверхэмптон – Нот. Форест
 - : -
9.12 20:30
Астон Вилла – Арсенал
 - : -
10.12 17:00
Эвертон – Челси
 - : -
10.12 17:00
Фулхэм – Вест Хэм
 - : -
10.12 17:00
Лутон Таун – Ман. Сити
 - : -
10.12 19:30
Тоттенхэм – Ньюкасл
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 14
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 11
Джаррод Боуэн

Джаррод Боуэн

Вест Хэм Юнайтед

 9
П
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 7
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 7
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 7
И К Ж
Родри

Родри

Манчестер Сити

 12 1 5
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 14 1 5
Кристиан Ромеро

Кристиан Ромеро

Тоттенхэм Хотспур

 12 1 3
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