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Сегодня, 17:00

«Манчестер Юнайтед» — «Борнмут»: смотреть трансляцию матча АПЛ (видео бесплатно онлайн)

«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Борнмутом» в чемпионате Англии 9 декабря 2023
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Эрик тен Хаг, главный тренер «Манчестер Юнайтед».
Фото AFP

«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Борнмутом» в рамках 16-го тура чемпионата Англии в субботу, 9 декабря. Матч пройдет на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия) и начнется в 18.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Манчестер Юнайтед» — «Борнмут» следите в матч-центре на сайте «СЭ». В России нет официальной трансляции АПЛ. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в тематических группах соцсети «ВКонтакте».

По итогам 15 туров АПЛ «МЮ» набрал 27 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице. Команда из Борнмута с 16 баллами располагаются на 15-й строчке.

Англия. Премьер-лига. 16-й тур
09 дек, 18:00. Old Trafford (Манчестер)
Ман. Юнайтед
Борнмут

АПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
ФК Борнмут
ФК Манчестер Юнайтед
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«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль»: смотреть трансляцию матча АПЛ (видео бесплатно онлайн)
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 15 11 3 1 33-14 36
2
 Ливерпуль 15 10 4 1 34-14 34
3
 Астон Вилла 15 10 2 3 34-20 32
4
 Ман. Сити 15 9 3 3 36-17 30
5
 Тоттенхэм 15 8 3 4 29-22 27
6
 МЮ 15 9 0 6 18-18 27
7
 Ньюкасл 15 8 2 5 32-17 26
8
 Брайтон 15 7 4 4 32-27 25
9
 Вест Хэм 15 7 3 5 26-25 24
10
 Челси 15 5 4 6 26-24 19
11
 Брентфорд 15 5 4 6 23-21 19
12
 Фулхэм 15 5 3 7 21-26 18
13
 Вулверхэмптон 15 5 3 7 20-25 18
14
 Кр. Пэлас 15 4 4 7 14-21 16
15
 Борнмут 15 4 4 7 18-30 16
16
 Нот. Форест 15 3 4 8 16-27 13
17
 Эвертон 15 6 2 7 18-20 10
18
 Лутон Таун 15 2 3 10 16-30 9
19
 Бернли 15 2 1 12 15-33 7
20
 Шеффилд Юн. 15 1 2 12 11-41 5
Результаты / календарь
1 тур
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
9.12 15:30
Кр. Пэлас – Ливерпуль
 - : -
9.12 18:00
Брайтон – Бернли
 - : -
9.12 18:00
МЮ – Борнмут
 - : -
9.12 18:00
Шеффилд Юн. – Брентфорд
 - : -
9.12 18:00
Вулверхэмптон – Нот. Форест
 - : -
9.12 20:30
Астон Вилла – Арсенал
 - : -
10.12 17:00
Эвертон – Челси
 - : -
10.12 17:00
Фулхэм – Вест Хэм
 - : -
10.12 17:00
Лутон Таун – Ман. Сити
 - : -
10.12 19:30
Тоттенхэм – Ньюкасл
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 14
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 10
Джаррод Боуэн

Джаррод Боуэн

Вест Хэм Юнайтед

 9
П
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 7
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 7
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 6
И К Ж
Родри

Родри

Манчестер Сити

 12 1 5
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 14 1 5
Кристиан Ромеро

Кристиан Ромеро

Тоттенхэм Хотспур

 12 1 3
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