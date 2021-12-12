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«Кристал Пэлас» дома обыграл «Эвертон», Галлахер сделал дубль

21:26
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«Кристал Пэлас» победил «Эвертон» (3:1) в матче 16-го тура чемпионата Англии.

В составе победителей дубль сделал Конор Галлахер. Также отличился Джеймс Томкинс. У гостей забил экс-форвард «Рубина», «Зенита» и ЦСКА Саломон Рондон.

«Пэлас» набрали 19 очков и занимают 12-е место. У «Эвертона» 18 очков и 14-я позиция.

Англия. Премьер-лига. 16-й тур
12 дек, 19:30. Selhurst Park (Лондон)
Кристал Пэлас
3:1
Эвертон
Голы
Галлахер, 41 (1:0), Томкинс, 62 (2:0), Рондон, 70 (2:1), Галлахер, 90+3 (3:1)
Кристал Пэлас
Гуаита Уорд Митчелл (Клайн, 90+1 ) Томкинс Гэи Куяте Хьюз (Шлупп, 73 ) Галлахер Айю Заа Эдуар (Бентеке, 74 )
Эвертон
Пикфорд Холгейт Кин Годфри Коулман Делф (Гордон, 58) Дукуре Андре Гомеш Ришарлисон (Рондон, 58) Грэй Таунсенд
Предупреждения
Дукуре 72, Грэй 76
Судьи
Мэдли

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
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⚽ Футбол. Франция. Лига 1
ПСЖ
Монако

П1

31%

1.47

ТБ 3.0

19%

1.75

ИТБ1 (1.5)

18%

1.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.82

П1

17%

2.07

X2

14%

1.81
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Зенит 1
Матч завершен

П2

25%

2.08

1X

22%

1.80

Обе забьют - да

16%

1.72

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Евгений Петров все материалы автора

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