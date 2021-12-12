В «Манчестер Юнайтед» выявлены несколько случаев коронавируса
В «Манчестер Юнайтед» выявлены несколько случаев коронавируса. Точное число заболевших не называется, информирует Sky Sports.
Клуб уже проинформировал лигу о сложной ситуации.
Однако пока перенос матча «Бретнфорд» — «МЮ», который должен состояться 14 декабря, не планируется.
Напомним, что в субботу, 11 декабря, «Ман Юнайтед» с минимальным счетом победил «Норвич» (1:0).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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