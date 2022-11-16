Роналду раскритиковал молодых игроков: «Нынешняя молодежь отличается от моего поколения»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштину Роналду заявил, что недоволен отношением молодых футболистов к футболу.

«Это проблема всех лиг. Нынешняя молодежь отличается от моего поколения. Но я не могу винить это — жизнь движется вперед и все меняется и развивается.

Они погружены в различные технологии. Для них существует слишком много отвлекающих факторов. Главное, что они не умеют слушать. В одно ухо влетает — в другое вылетает. К сожалению, футбол их уже не так интересует, как раньше», — приводит слова 37-летнего португальца Daily Mirror со ссылкой на интервью футболиста журналисту Пирсу Моргану.

В недавнем интервью 37-летний футболист заявлял, что не уважает нынешнего главного тренера «МЮ» Эрика тен Хага, а также чувствует себя преданным.

Действующий контракт Роналду с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2023 года. В текущем сезоне португальский нападающий сыграл 16 матчей за «красных дьяволов», забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи.