Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 23:26

Криштиану Роналду: «Я не гоняюсь за рекордами — это они гоняются за мной»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press

Нападающий Криштиану Роналду ответил на вопрос, порадовало ли его то, что «Манчестер Юнайтед» за 24 часа после его перехода продал рекордное число футболок, превзойдя в том числе показатели Лионеля Месси и «ПСЖ».

«Конечно, я был доволен. Как вы знаете, я не гоняюсь за рекордами — это они гоняются за мной. И вот еще один в моем списке», — приводит слова 37-летнего португальца Daily Mirror со ссылкой на интервью футболиста журналисту Пирсу Моргану.

В недавнем интервью 37-летний футболист заявлял, что не уважает нынешнего главного тренера «МЮ» Эрика тен Хага, а также чувствует себя преданным.

Действующий контракт Роналду с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2023 года. В текущем сезоне португальский нападающий сыграл 16 матчей за «красных дьяволов», забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи.

Криштиану Роналду
ФК Манчестер Юнайтед
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Главное — не уронить жену. Самый удивительный чемпионат мира
Авербух — о Валиевой и Дмитриенко: «Уверен, ребята бы смотрелись»
Делегацию из Москвы на саммите G20 встретили с обновленной картой России
В конгрессе США обвинили Украину в убийстве мирных жителей Польши
Американский генерал Милли предрек замедление темпов боевых действий на Украине зимой
В Пентагоне раскрыли предварительные данные об упавшей в Польше ракете
Материалы сюжета: Криштиану Роналду и «МЮ»: что ждет португальца после ЧМ-2022?
Роналду раскритиковал молодых игроков: «Нынешняя молодежь отличается от моего поколения»
Криштиану Роналду: «Когда клуб уволиль Сульшера, то нужно было приглашать настоящего тренера»
Плакат с изображением Криштиану Роналду сняли с фасада «Олд Траффорд»
Криштиану Роналду пропустит товарищеский матч с Нигерией из-за проблем с желудком
Варан: «Все мы следим за ситуацией с Роналду»
Решение о будущем Криштиану Роналду примет совладелец «Манчестер Юнайтед» Глейзер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Роналду: «В 2021 году я почти перешел в «Манчестер Сити», но мое сердце сделало иной выбор»

Роналду раскритиковал молодых игроков: «Нынешняя молодежь отличается от моего поколения»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 14 12 1 1 33-11 37
2
 Ман. Сити 14 10 2 2 40-14 32
3
 Ньюкасл 15 8 6 1 29-11 30
4
 Тоттенхэм 15 9 2 4 31-21 29
5
 МЮ 14 8 2 4 20-20 26
6
 Ливерпуль 14 6 4 4 28-17 22
7
 Брайтон 14 6 3 5 23-19 21
8
 Челси 14 6 3 5 17-17 21
9
 Фулхэм 15 5 4 6 24-26 19
10
 Кр. Пэлас 14 5 4 5 15-18 19
11
 Брентфорд 15 4 7 4 23-25 19
12
 Астон Вилла 15 5 3 7 16-22 18
13
 Лестер 15 5 2 8 25-25 17
14
 Борнмут 15 4 4 7 18-32 16
15
 Лидс 14 4 3 7 22-26 15
16
 Эвертон 15 3 5 7 11-17 14
17
 Вест Хэм 15 4 2 9 12-17 14
18
 Нот. Форест 15 3 4 8 11-30 13
19
 Саутгемптон 15 3 3 9 13-27 12
20
 Вулверхэмптон 15 2 4 9 8-24 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
26.12 15:30
Брентфорд – Тоттенхэм
 - : -
26.12 18:00
Кр. Пэлас – Фулхэм
 - : -
26.12 18:00
Эвертон – Вулверхэмптон
 - : -
26.12 18:00
Лестер – Ньюкасл
 - : -
26.12 18:00
Саутгемптон – Брайтон
 - : -
26.12 20:30
Астон Вилла – Ливерпуль
 - : -
26.12 23:00
Арсенал – Вест Хэм
 - : -
27.12 20:30
Челси – Борнмут
 - : -
27.12 23:00
МЮ – Нот. Форест
 - : -
28.12 23:00
Лидс – Ман. Сити
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 18
Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 12
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 10
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 6
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 5
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 13 1 3
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 14 1 3
Натан Коллинз

Натан Коллинз

Вулверхэмптон Уондерерс

 12 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости