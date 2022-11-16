Криштиану Роналду: «Я не гоняюсь за рекордами — это они гоняются за мной»

Нападающий Криштиану Роналду ответил на вопрос, порадовало ли его то, что «Манчестер Юнайтед» за 24 часа после его перехода продал рекордное число футболок, превзойдя в том числе показатели Лионеля Месси и «ПСЖ».

«Конечно, я был доволен. Как вы знаете, я не гоняюсь за рекордами — это они гоняются за мной. И вот еще один в моем списке», — приводит слова 37-летнего португальца Daily Mirror со ссылкой на интервью футболиста журналисту Пирсу Моргану.

В недавнем интервью 37-летний футболист заявлял, что не уважает нынешнего главного тренера «МЮ» Эрика тен Хага, а также чувствует себя преданным.

Действующий контракт Роналду с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2023 года. В текущем сезоне португальский нападающий сыграл 16 матчей за «красных дьяволов», забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи.