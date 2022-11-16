«Постоянно разговариваю c ними». Роналду хранит дома прах сына и отца

Капитан сборной Португалии, нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду признался в интервью, что хранит дома прах отца — Жозе Авейру и умершего после рождения сына Анхеля.

«Прах моего отца и прах моего сына со мной. Я хочу сохранить их на протяжении своей жизни, а не развеять их над океаном. Я вспоминаю их все время. Они помогают мне становиться лучше, быть хорошим человеком и отцом.

Тогда Джио [Джорджина Родригес] приехала домой и все остальные дети стали спрашивать: «Где еще один ребенок? Где еще один ребенок?» Мы сидели за столом, а они продолжали спрашивать, где он. Спустя неделю я сказал: «Давай будем честными с детьми. Давай скажем, что Анхель — так мы хотели его назвать — отправился в рай».

Дети все поняли. Они говорили: «Папочка, я сделал это для него», а потом указывали пальцем в небо. Больше всего мне нравится, что он — часть их жизни. Я не буду врать детям, я сказал им правду, но это был сложный процесс.

В каком-то смысле [после этих событий] я стал лучше как отец для остальных детей. Я стал более дружелюбным с ними. Они стали ближе к папочке. Нас с Джорджиной это тоже касается», — сказал Роналду в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

Отец игрока Жозе Авейру ушел из жизни в 2005 году. Сын Анхель умер вскоре после рождения в апреле 2022 года, когда у Роналду и его возлюбленной Джорджины также появилась на свет дочь Белла.