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16 ноября, 23:42

«Постоянно разговариваю c ними». Роналду хранит дома прах сына и отца

Иван Шитик
Корреспондент
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Капитан сборной Португалии, нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду признался в интервью, что хранит дома прах отца — Жозе Авейру и умершего после рождения сына Анхеля.

«Прах моего отца и прах моего сына со мной. Я хочу сохранить их на протяжении своей жизни, а не развеять их над океаном. Я вспоминаю их все время. Они помогают мне становиться лучше, быть хорошим человеком и отцом.

Тогда Джио [Джорджина Родригес] приехала домой и все остальные дети стали спрашивать: «Где еще один ребенок? Где еще один ребенок?» Мы сидели за столом, а они продолжали спрашивать, где он. Спустя неделю я сказал: «Давай будем честными с детьми. Давай скажем, что Анхель — так мы хотели его назвать — отправился в рай».

Дети все поняли. Они говорили: «Папочка, я сделал это для него», а потом указывали пальцем в небо. Больше всего мне нравится, что он — часть их жизни. Я не буду врать детям, я сказал им правду, но это был сложный процесс.

В каком-то смысле [после этих событий] я стал лучше как отец для остальных детей. Я стал более дружелюбным с ними. Они стали ближе к папочке. Нас с Джорджиной это тоже касается», — сказал Роналду в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

Отец игрока Жозе Авейру ушел из жизни в 2005 году. Сын Анхель умер вскоре после рождения в апреле 2022 года, когда у Роналду и его возлюбленной Джорджины также появилась на свет дочь Белла.

Криштиану Роналду
ФК Манчестер Юнайтед
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 14 12 1 1 33-11 37
2
 Ман. Сити 14 10 2 2 40-14 32
3
 Ньюкасл 15 8 6 1 29-11 30
4
 Тоттенхэм 15 9 2 4 31-21 29
5
 МЮ 14 8 2 4 20-20 26
6
 Ливерпуль 14 6 4 4 28-17 22
7
 Брайтон 14 6 3 5 23-19 21
8
 Челси 14 6 3 5 17-17 21
9
 Фулхэм 15 5 4 6 24-26 19
10
 Кр. Пэлас 14 5 4 5 15-18 19
11
 Брентфорд 15 4 7 4 23-25 19
12
 Астон Вилла 15 5 3 7 16-22 18
13
 Лестер 15 5 2 8 25-25 17
14
 Борнмут 15 4 4 7 18-32 16
15
 Лидс 14 4 3 7 22-26 15
16
 Эвертон 15 3 5 7 11-17 14
17
 Вест Хэм 15 4 2 9 12-17 14
18
 Нот. Форест 15 3 4 8 11-30 13
19
 Саутгемптон 15 3 3 9 13-27 12
20
 Вулверхэмптон 15 2 4 9 8-24 10
Результаты / календарь
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38 тур
26.12 15:30
Брентфорд – Тоттенхэм
 - : -
26.12 18:00
Кр. Пэлас – Фулхэм
 - : -
26.12 18:00
Эвертон – Вулверхэмптон
 - : -
26.12 18:00
Лестер – Ньюкасл
 - : -
26.12 18:00
Саутгемптон – Брайтон
 - : -
26.12 20:30
Астон Вилла – Ливерпуль
 - : -
26.12 23:00
Арсенал – Вест Хэм
 - : -
27.12 20:30
Челси – Борнмут
 - : -
27.12 23:00
МЮ – Нот. Форест
 - : -
28.12 23:00
Лидс – Ман. Сити
 - : -
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 18
Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 12
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 10
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 6
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 5
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 13 1 3
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 14 1 3
Натан Коллинз

Натан Коллинз

Вулверхэмптон Уондерерс

 12 1 2
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