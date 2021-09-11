Криштиану Роналду приехал на матч «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл». Видео
Новичок «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду приехал вместе с командой на матч 4-го тура АПЛ против «Ньюкасла».
Португальский нападающий попал в стартовый состав и может дебютировать за «МЮ» после перехода из «Ювентуса».
Матч «МЮ» — «Ньюкасл» пройдет сегодня, 11 сентября и начнется в 17.00 по московскому времени.
Cristiano Ronaldo has arrived with his Man Utd team mates ahead of their game with Newcastle— Sky Sports (@SkySports) September 11, 2021
Team news will be confirmed at 2pm ??pic.twitter.com/vLeQZXnYuT
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю