Ло Сельсо, Санчес и Ромеро не попали в состав «Тоттенхэма» на матч с «Кристал Пэлас»
Стал известен состав «Тоттенхэма» на матч 4-го тура чемпионата Англии против «Кристал Пэлас».
В заявку на матч не попали аргентинцы Джовани Ло Сельсо и Кристиан Ромеро, а также колумбиец Давинсон Санчес. Игроки остались на карантине после возвращения из своих сборных.
Стартовый состав: Ллорис, Танганга, Дайер, Эмерсон, Регилон, Хейбьерг, Скипп, Уинкс, Лукас Моура, Алли, Кейн.
Запасные: Голлини, Доэрти, Дэвис, Маркандай, Ндомбеле, Омоле, Родон, Скарлетт, Хиль.
Матч пройдет сегодня, 11 сентября, и начнется в 14:30 мск.
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