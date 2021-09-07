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Криштиану Роналду начал тренироваться с «МЮ» и провел встречу с Сульшером

16:52
Криштиану Роналду и Уле Гуннар Сульшер (справа). Фото ФК «Манчестер Юнайтед».
Криштиану Роналду и Уле Гуннар Сульшер (справа). Фото ФК «Манчестер Юнайтед».
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Нападающий Криштиану Роналду прибыл в расположение «Манчестер Юнайтед». Португалец уже начал тренироваться с командой, сообщает сайт клуба.

Перед занятием он провел личную встречу с главным тренером клуба Уле Гуннаром Сульшером.

Роналду стал игроком «МЮ» 27 августа. Криштиану уже выступал за «красных дьяволов» в период с 2003 по 2009 год, перебравшись туда из лиссабонского «Спортинга», в котором начинал карьеру. За «Ювентус» нападающий выступал с 2018 года. 36-летний португалец стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в прошлом сезоне, забив 29 голов. С 2009 по 2018 год Криштиану выступал за мадридский «Реал».

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Иван Шитик все материалы автора

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