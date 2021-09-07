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Лукас Моура хочет вернуться в Бразилию

17:38
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Нападающий «Тоттенхэма» Лукас Моура заявил о желании вернуться в Бразилию после истечения срока контракта с лондонским клубом.

«Я планирую вернуться в Бразилию, в «Сан-Паулу». Никогда не скрывал своей любви к этому клубу. Когда я ушел из «Сан-Паулу», то сказал, что хочу провести 10 лет в Европе. Что бы ни случилось, моей целью и планом было провести тут 10 лет. Затем я хочу вернуться в «Сан-Паулу».

Вновь хочу почувствовать, каково это — играть на стадионе «Морумби» в форме моего любимого клуба. Но моя работа здесь не закончена. Я еще отлично себя чувствую», — цитирует футболиста ESPN.

Моура покинул родной «Сан-Паулу» в январе 2013 года. Бразилец тогда перешел в «ПСЖ» за 40 миллионов евро. Контракт 29-летнего вингера с лондонским клубом рассчитан до июня 2024 года.

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Иван Шитик все материалы автора

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