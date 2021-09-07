Сон Хын Мин получил травму в расположении сборной Кореи
15:58
Нападающий «Тоттенхэма» и сборной Кореи Сон Хын Мин получил травму, сообщает Goal.
Сон заработал повреждение на тренировке команды перед матчем против Ливана и пропустит эту игру. Точные сроки восстановления игрока на данный момент неизвестны.
На старте сезона АПЛ кореец забил 2 гола в трех матчах.
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