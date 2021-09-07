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Сон Хын Мин получил травму в расположении сборной Кореи

15:58
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Нападающий «Тоттенхэма» и сборной Кореи Сон Хын Мин получил травму, сообщает Goal.

Сон заработал повреждение на тренировке команды перед матчем против Ливана и пропустит эту игру. Точные сроки восстановления игрока на данный момент неизвестны.

На старте сезона АПЛ кореец забил 2 гола в трех матчах.

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Иван Шитик все материалы автора

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