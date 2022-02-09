Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в своем Twitter опубликовал пост, посвященный детям. Футболист выложил фото, на котором приветствует ребенка на стадионе.

«Дети есть и всегда будут лучшим, что может предложить мир, и мы должны защищать их любой ценой.

Болельщики были и всегда будут лучшими в футболе. Мы должны уважать все, с чем они сталкиваются и что переживают ради своих клубов", — написал Роналду.

В текущем сезоне Роналду провел 24 матча за «МЮ», забил 14 голов и сделал три результативные передачи.

Ранее португальский футболист также выступал за «Ювентус», «Реал» и лиссабонский «Спортинг».