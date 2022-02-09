Спонсор «Вест Хэма» оценивает ситуацию по сотрудничеству с клубом из-за Зума

Один из спонсоров «Вест Хэма» оценивает ситуацию в лондонском клубе из-за Зума

Один из спонсоров «Вест Хэма» оценивает ситуацию в лондонском клубе из-за ситуации с жестоким обращением защитника Курта Зума с животными, сообщает Reuters 9 февраля.

По информации источника, туристическая компания Experience Kissimmee недовольна тем, что 27-летний француз принял участие в матче 24-го тура чемпионата Англии с «Уотфордом» (1:0).

«Сейчас мы ожидаем дополнительной информации от «Вест Хэма», после чего будем оценивать наши отношения и спонсорство с клубом», — сообщили в Experience Kissimmee.

7 февраля в интернете появилось видео, в котором 27-летний француз избивает своих кошек. Позже Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными забрало кошек у защитника. А «Вест Хэм» оштрафовал Зума на 250 тысяч фунтов и отправил деньги на помощь животным.