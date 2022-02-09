«Вест Хэм» оштрафовал Зума на 250 тысяч фунтов. Деньги пойдут на помощь животным

«Вест Хэм» оштрафовал футболиста Зума за жестокое обращение с животными

«Вест Хэм» оштрафовал защитника Курта Зума за жестокое обращение с животными, сообщает журналист Мартин Циглер в Twitter.

По информации источника, лондонский клуб наказал 27-летнего француза на максимально возможную сумму — вычетом двухнедельной зарплаты. Штраф составил 250 тысяч фунтов.

Отмечается, что деньги пойдут на помощь животным.

7 февраля в интернете появилось видео, в котором 27-летний француз избивает свою кошку.

Позже «Вест Хэм» осудил поведение защитника и пообещал провести внутреннее расследование.

Ранее сообщалось, что у Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными забрало кошек у Зума.