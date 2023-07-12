«КПР» подпишет Беговича. Ранее вратарь играл за «Челси» и «Милан»

«Куинз Парк Рейнджерс» близок к подписанию голкипера Асмира Беговича. По информации журналиста Фабрицио Романо, 36-летний босниец подпишет однолетний контракт.

Также интерес к бывшему вратарю «Милана» и «Челси» проявляет «Лутон Таун».

1 июля Бегович покинул «Эвертон» на правах свободного агента. В прошлом сезоне он сыграл в 3 матчах во всех турнирах и пропустил 4 гола. Дважды он сыграл на ноль.